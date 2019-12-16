UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Sporting Lizbon - Başakşehir...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde seri başı olarak yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de rakibi belli oldu. Başakşehir, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla eşleşti...
Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
Wolverhampton - Espanyol
Sporting Lizbon - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
Getafe - Ajax
Bayer Leverkusen - Porto
Kopenhag - Celtic
Apoel - Basel
Cluj - Sevilla
Olympiacos - Arsenal
AZ Alkmaar - LASK Linz
Club Brugge - Manchester United
Ludogorets - Inter
Eintracht Frankfurt - Salzburg
Shakhtar Donetsk - Benfica
Wolfsburg - Malmö
Roma - Gent
Rangers - Braga