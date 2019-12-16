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'nde eşleşmeler belli oldu! Sporting Lizbon - ...

Türkiye'den Medipol 'in de yer aldığı 'nde son 32 tur eşleşmelerinin İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı. Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla eşleşti...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 15:31
UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Sporting Lizbon - Başakşehir...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde seri başı olarak yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de rakibi belli oldu. Başakşehir, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla eşleşti...

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Wolverhampton - Espanyol

Sporting Lizbon - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Getafe - Ajax

Bayer Leverkusen - Porto

Kopenhag - Celtic

Apoel - Basel

Cluj - Sevilla

Olympiacos - Arsenal

AZ Alkmaar - LASK Linz

Club Brugge - Manchester United

Ludogorets - Inter

Eintracht Frankfurt - Salzburg

Shakhtar Donetsk - Benfica

Wolfsburg - Malmö

Roma - Gent

Rangers - Braga

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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Sporting Lizbon - Başakşehir...
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