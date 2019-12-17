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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'e "Uygur Türkleri" konusunda destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan 'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösteren Türk futbolcu 'e destek verdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 17.12.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 20:51
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Mesut Özil'e Uygur Türkleri konusunda destek

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arsenal'de oynayan Türk futbolcu Özil'in, Çin'e yönelik tepkisini paylaştığını belirtti.

Pompeo, Özil ve Arsenal'in Twitter hesaplarını alıntıladığı paylaşımında, "Çin Komünist Partisi'nin propaganda kuruluşları Mesut Özil'i ve Arsenal'i tüm sezon boyunca sansürleyebilir fakat hakikat üstün gelir. Çin Komünist Partisi Uygurlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ağır insan hakları ihlallerini saklayamaz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Mesut Özil'e "Uygur Türkleri" konusunda destek
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