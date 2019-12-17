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, Süper Lig’in gözdesi

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup takımlarından ’un genç forvet oyuncusu , Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 17.12.2019 15:29
Anıl Arıcıoğlu, Süper Lig’in gözdesi

Ankaragücü altyapısından yetişen ve Fethiyespor'da profesyonel olan genç forvet Anıl Arıcıoğlu son üç sezondur A Takım'da forma giyiyor. Güçlü fiziği ve top tekniğiyle Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Arıcıoğlu'nun önümüzdeki yıl Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.

SÜPER LİG'DE 4 TAKIM ANIL'I İZLİYOR

Bu sezon Fethiyespor formasıyla 18 maça çıkarken 4 gol kaydederken 1 asist yapma başarısı gösteren Arıcıoğlu'nu 4 Süper Lig takımı izliyor. Devre arasında Süper Lig'de forma giymeye hazırlanan genç golcü kanatlarda da forma giyiyor.

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Anıl Arıcıoğlu, Süper Lig’in gözdesi
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