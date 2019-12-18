Gaziantep FK-Kırklarelispor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig takımı Gaziantep FK, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor'u konuk ediyor...

Gaziantep Kalyon Stadyumu 'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor... Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor... İlk maçı Kırklarelispor 2-1 kazanmıştı.Gaziantep FK - Kırklarelispor maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-KIRKLARELİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Not: Karşılaşma, saat 13. 45'te başlayan Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçıyla dönüşümlü olarak yayınlanmaktadır.

GOLLER:

Dk. 12 Kenan Özer (Gaziantep FK)

Dk. 37 Mert Sinan Pekesen (Kırklarelispor)

Takımların maç kadroları şöyle:

Gaziantep FK: Yuri Lodygin, Alin Tosca, Junior Morais, Pawel Olkowski, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Güray Vural, Raman Chibsah, Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski

Yedekler: Mustafa Bozan, Papy Djilobodji, Ulaş Zengin, Oğuz Ceylan, Jean Armel Kana-Biyik, Sefa Anük, Ali Ateş, Olarenwaju Kayode, Muhammet Demir, Hasan Yurtseven

KIRKLARELİSPOR: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgülü, Bahadir Çiloğlu, Caner Koca, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, Mert Sinan Pekesen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu

Yedekler: İbrahim Demir, Serkan Sözmen, Ümit Can Tokcu, Burak Sürmeli, Deniz Ataç, Malik Karaahmet