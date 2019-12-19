Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig takımı Medipol Başakşehir, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor... Şimşek'in yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Mustafa Savranlar yapıyor. Eşleşmenin ilk maçından Medipol Başakşehir 1-0 galip ayrılmıştı. Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon maçını A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların kadroları şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Aziz Behich, Miguel Vieira, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei, Azubuike Okechukwu, Muhammed Sarıkaya, Gökhan İnler, Demba Ba, Berkay Özcan, Robinho

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Gael Clichy, Carlos Ponck, İrfan Can Kahveci, Mert Çelik, Danijel Aleksic, Muhammet Arslantaş, Enzo Crivelli

HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir Demircan, Miraç Acer, Talha Yazgan, Bahadır Erol, Volkan Altınsoy, Samet Yalçın, Taha Gür, Hakan Yavuz, Mertcan Çam, Caner Aktaş, Taha Balcı

Yedekler: Onur Küçük, Batuhan Tekin, Hasan Çavdar, Murat Cem Akpınar, Ali Aydemir, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban