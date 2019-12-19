Liverpool’un yeni transfer Takumi Minamino kimdir? Takumi Minamino kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Premier Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyen Liverpool, Red Bull Salzburg'tan Takumi Minamino'yu transfer ettiğini duyurdu. İngiliz ekibinin resmi hesabından yapılan duyurunun ardından futbolseverler, Takumi Minamino kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu sezon forma giydiği 22 maçta 9 gol, 11 asistlik performansıyla dikkat geçen Japon futbolcunun mevkisi, kariyeri ve hakkında merak edilenler…

LİVERPOOL TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Salzburg'dan Takumi Minamino'nun transferini resmen açıkladı. 24 yaşındaki Japon oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, Avusturya ekibine 7.25 milyon pound bonservis ödeyecek.

Transfer sonrasında açıklamalarda bulunan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, "Takumi çok hızlı, çok zeki bir oyuncu, çizgiler arasında boşluk buluyor. Topla cesur ama aynı zamanda topu olmadan da cesur. İyi bir takım oyuncusu. Başkalarının iyiliği için elinden gelenin en iyisini yapar" dedi

Takumi Minamino, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek. Japon futbolcu, bu sezon Salzburg'un Liverpool'la oynadığı maçlarda 1 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.

TAKUMİ MİNAMİNO KİMDİR?

Takumi Minamino (d. 16 Ocak 1995), Red Bull Salzburg takımında forvet pozisyonunda görev yapan Japon futbolcudur.