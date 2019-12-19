Saffet Sancaklı: Holdingleri yönetiyorlar kulüpleri yönetemiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski Milli futbolcu Saffet Sancaklı, Türk futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.diyen Sancaklı şunları söyledi: "Maşallah, holdinglerini çok iyi yönetiyorlar, aldı başını gidiyor holdingler; aynı adamlar kulüpleri de yönetiyor ama kulüpler iflas etti. Devlet her seferinde müdahale edemez size. İşin geldiği nokta yine rezillik. Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın, iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin. Artık rol yapmayı ve yalan atmayı bırakın.ve'ın oyunculara ödediği para yıllık ortalamaAvrupa kupalarında var mıyız?Sivasspor'u örnek gösteren Sancaklı," şeklinde konuştu.