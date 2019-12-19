Saffet Sancaklı: Holdingleri yönetiyorlar kulüpleri yönetemiyorlar

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski Milli futbolcu Saffet Sancaklı, Türk futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın toplam borcu 9 milyar liraya ulaştı"
diyen Sancaklı şunları söyledi: "Maşallah, holdinglerini çok iyi yönetiyorlar, aldı başını gidiyor holdingler; aynı adamlar kulüpleri de yönetiyor ama kulüpler iflas etti. Devlet her seferinde müdahale edemez size. İşin geldiği nokta yine rezillik. Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın, iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin. Artık rol yapmayı ve yalan atmayı bırakın. Galatasaray
, Fenerbahçe
ve Beşiktaş
'ın oyunculara ödediği para yıllık ortalama 500 milyon TL. Peki, ne oldu?
Avrupa kupalarında var mıyız? Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk ya sondan 2'nci olduk. Hani bu oyuncular bizi uçuracaktı!"
ARTIK MİLLETİ KANDIRMAYIN
Sivasspor'u örnek gösteren Sancaklı, "Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın futbolculara sene boyunca ödediği para 90 milyon TL. Diğerleri 500 milyon TL ödüyor. Hani sizin bu futbolcularınız uçacaktı, 40'ar gol atacaktı! Artık bu milleti kandırmayı bırakın. Yoksa bu işin gidişatı çok kötü
" şeklinde konuştu.