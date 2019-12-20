Son dakika haberi: Yeni Malatyasporlu Arturo Mina'nın 2. kattan düşen oğluyla ilgili yeni açıklama! Arturo Mina'nın oğlunun durumu ne? İşte detaylar...

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor takımında oynayan Arturo Mina'nın oğlu 9 Aralık tarihinde 2. kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Konuya ilişkin Yeni Malatyaspor takımından son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada futbolcunun oğlunun son durumuna ilişkin de kamuoyuna bilgilendirme yapıldı. Öte yandan futbolcunun oğlunun sağlık durumuna ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Arturo Mina'nın oğlunun son durumu ne? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Arturo Mina'nın oğlunun son durumu ne? İşte tüm detaylar...