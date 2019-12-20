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Son dakika haberi: Yeni Malatyasporlu 'nın 2. kattan düşen oğluyla ilgili yeni açıklama! Arturo Mina'nın oğlunun durumu ne? İşte detaylar...

takımlarından 'da forma giyen 'nın 9 Aralık tarihinde 2. kattan düşen oğluna ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mina'nın 2. kattan düşen oğluyla ilgili kulübü tarafından yeni bir yeni açıklama yapıldı. Genç furtbolcunun oğlunun yaşadığı talihsizliğe ilişkin çocuğun durumunu merak eden vatandaşlar arama motorlarında Arturo Mina'nın oğlunun son durumu ne? şekline araştırmalarına devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Arturo Mina'nın oğlunun son durumu ne? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 20:59
Son dakika haberi: Yeni Malatyasporlu Arturo Mina'nın 2. kattan düşen oğluyla ilgili yeni açıklama! Arturo Mina'nın oğlunun durumu ne? İşte detaylar...

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor takımında oynayan Arturo Mina'nın oğlu 9 Aralık tarihinde 2. kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Konuya ilişkin Yeni Malatyaspor takımından son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada futbolcunun oğlunun son durumuna ilişkin de kamuoyuna bilgilendirme yapıldı. Öte yandan futbolcunun oğlunun sağlık durumuna ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Arturo Mina'nın oğlunun son durumu ne? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Arturo Mina'nın oğlunun son durumu ne? İşte tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Yeni Malatyasporlu Arturo Mina'nın 2. kattan düşen oğluyla ilgili yeni açıklama! Arturo Mina'nın oğlunun durumu ne? İşte detaylar...
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