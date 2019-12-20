Son dakika haberi: UEFA, A Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk ve Fransa ile oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçlarında asker selamı vermeleriyle ilgili olarak soruşturma başlatan UEFA, kararını açıkladı.

Buna göre TFF ve A Milli Takım oyuncularına kınama cezası verilirken, TFF'ye ayrıca 50 bin Euro para cezası verildi.

UEFA'nın kınama cezası verdiği oyuncular şu şekilde: Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Zeki, Mert, Cenk, Mahmut, Uğurcan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci.

UEFA ayrıca Juventus'un Atletico Madrid ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol sevincini Merih Demiral'a asker selamı vererek kutlayan Paulo Dybala için başlattığı soruşturmayı ise cezaya yer olmadığı gerekçesiyle kapattığını açıkladı.