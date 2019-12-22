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'ndan son dakika açıklaması! "'ye gram zararım olacaksa..."

takım kaptanı , Süper Lig'in 16. haftasında karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından teknik direktör ile aralarında sorun olduğu yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Bahsi geçen iddialardan basın toplantısına teknik direktör Yanal ile çıkmasına kadar önemli konular hakkında konuşan deneyimli oyuncu sözlerini sitem dolu ifadelerle bitirdi. İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 23:46
Emre Belözoğlu'ndan son dakika açıklaması! Fenerbahçe'ye gram zararım olacaksa...

Süper Lig'de 16. haftanın merakla beklenen maçında evinde 'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik puanların sahibi oldu. Sarı lacivertli ekipte, kritik maçtan 3 puan çıkarılmasına karşın maç sonrasında en önemli gündem maddesi ile arasında sorunlar yaşandığı ve deneyimli antrenörün bu sebeple hafta içi yönetime istifasını vereceği yönündeki iddialardı. Emre Belözoğlu, maç sonrasında Yanal ile aralarında problem olduğuna dair iddiaları yanıtladı. İşte o sözler...

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Emre Belözoğlu'ndan son dakika açıklaması! "Fenerbahçe'ye gram zararım olacaksa..."
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