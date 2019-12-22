Emre Belözoğlu'ndan son dakika açıklaması! "Fenerbahçe'ye gram zararım olacaksa..."

Süper Lig'de 16. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik puanların sahibi oldu. Sarı lacivertli ekipte, kritik maçtan 3 puan çıkarılmasına karşın maç sonrasında en önemli gündem maddesi Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu arasında sorunlar yaşandığı ve deneyimli antrenörün bu sebeple hafta içi yönetime istifasını vereceği yönündeki iddialardı. Emre Belözoğlu, maç sonrasında Yanal ile aralarında problem olduğuna dair iddiaları yanıtladı. İşte o sözler...