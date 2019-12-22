Erzurumspor - Altay CANLI

TFF 1. Lig'in 16. haftasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay ile karşı karşıya geliyor... Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçı Bülent Birincioğlu yönetiyor. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Oğuz Terzi yapıyor... Erzurumspor - Altay maçını beIN SPORTS MAX 1'den canlı izleyebilirsiniz... Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz...

Takımların maç kadroları şöyle:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ibrahim Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Merthan Açıl, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Jugurtha Hamroun, Mickael Pote

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Artarslan, Hasan Ayaroğlu, Sefa Akgün, Mahamadou Ba, Emre Gültekin, Osman Çelik, Oltan Karakullukçu

ALTAY: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk , Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Adamu Alhassan, Anton Putsila, Yılmaz Özeren, Hüsamettin Yener, Leandrinho, Marco Paixao

Yedekler: Aydın Bağ, Hakan Demirci, Yasin Palaz, Kadir Yazıcı, Deniz Vural, Andreas Tatos, Oğuz Han Aynaoğlu, Leandro Kappel