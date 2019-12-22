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- derbisi sonrası 'den çarpıcı eleştirisi!

, Süper Lig'in 16. haftasında evinde 'ı 3-1 mağlup ederek 2010'lu yılları iç sahada derbi yenilgisi yaşamadan tamamladı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından 'Bu düzen böyle sürmeyecek' ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaparak maçın hakemi 'a eleştiri getirirken müsabakayı değerlendiren de Çakır için çarpıcı eleştirilerde bulundu. İşte Dilmen'in Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı o değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 03:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 03:39
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Cüneyt Çakır eleştirisi!

Süper Lig'de 16. haftanın merakla beklenen maçında , Ülker Stadyumu'nda 'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertliler, puanını 28'e çıkartarak 27 puanlı Beşiktaş'ı geride bıraktı ve şampiyonluk yarışında kritik puanların sahibi oldu. Beşiktaş Kulübü maç sonrasında penaltı beklediği 3 pozisyonun görüntülerini 'Bu düzen böyle sürmeyecek' ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşırken karşılaşmayı NTV canlı yayınında yorumlayan futbol yorumcusu de 'ı çarpıcı sözlerle eleştirdi. İşte Dilmen'in o değerlendirmeleri...

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Cüneyt Çakır eleştirisi!
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