Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Cüneyt Çakır eleştirisi!

Süper Lig'de 16. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı lacivertliler, puanını 28'e çıkartarak 27 puanlı Beşiktaş'ı geride bıraktı ve şampiyonluk yarışında kritik puanların sahibi oldu. Beşiktaş Kulübü maç sonrasında penaltı beklediği 3 pozisyonun görüntülerini 'Bu düzen böyle sürmeyecek' ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşırken karşılaşmayı NTV canlı yayınında yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de Cüneyt Çakır'ı çarpıcı sözlerle eleştirdi. İşte Dilmen'in o değerlendirmeleri...