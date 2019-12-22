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, 'in 16. hafta maçında 'u konuk ediyor... Ankara temsilcisi kazanarak, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor, İstanbulspor ise alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmak amacında... maçını Max 2'den canlı izleyebilir, Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 14:54
Osmanlıspor - İstanbulspor canlı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor, İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor... Osmanlı Stadı'ndaki maçı Caner Ak yönetiyor. Ak'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Furkan Ürün yapıyor... Osmanlıspor - İstanbulspor maçını beIN SPORTS MAX 2'den canlı izleyebilirsiniz... Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz...

OSMANLISPOR - İSTANBULSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!


Takımların maç kadroları şöyle:

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Atakan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Ognjen Todorovic, Beykan Şimşek, Barış Zeren, Eric Mbu Ayuk, Mertan Caner Öztürk
Yedekler: Santiago Mele, Tamer Aşık, Doğukan Efe, Tunahan Keskin, Berk Karadağ, Okan Deniz, Erdem Çetinkaya, Batuhan Yılmaz

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Patrick Etoga Atchom, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk, Aldin Cajic, Ali Dere, Papa Diouf
Yedekler: Yusuf Aklan, Wellington, Mehmet Yeşil, Kağan Bağış, Muhammed Demirci, Oğuzhan Akgün, Berkay Görmez, Allahyar Sayyadmanesh, Zafer Şensoy

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