Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika! Sivasspor'dan Pato bombası!

! 'dan bombası!

'in lideri , ara döneminde bombayı patlatıyor... İki sezon önce yine ara transfer döneminde Robinho'yu transfer ederek herkesi şaşırtan kırmızı beyazlılar yine bir dünya yıldızını kadrosuna katmak üzere... haberine göre; Sivasspor, 'nun peşinde... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 15:51
Son dakika! Sivasspor'dan Pato bombası!

Süper Lig'de 15 haftada topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, devre arasında 'şampiyonluk transferi' yapmaya hazırlanıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Sivasspor'dan Pato bombası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN