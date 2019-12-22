Son dakika! Sivasspor'dan Pato bombası!

Süper Lig'in lideri Sivasspor, ara transfer döneminde bombayı patlatıyor... İki sezon önce yine ara transfer döneminde Robinho'yu transfer ederek herkesi şaşırtan kırmızı beyazlılar yine bir dünya yıldızını kadrosuna katmak üzere... Son dakika haberine göre; Sivasspor, Alexandre Pato'nun peşinde... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.12.2019 15:31Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 15:51
Süper Lig'de 15 haftada topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, devre arasında 'şampiyonluk transferi' yapmaya hazırlanıyor.