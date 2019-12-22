Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig puan durumu son durum | Süper Lig 16. hafta puan durumu ve fikstürü

puan durumu son durum | Süper Lig 16. hafta puan durumu ve fikstürü

’de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün Galatasaray’ın Göztepe deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bugün lider deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Durum böyle olunca bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi zirve yarışı da iyice kızışmış durumda. Futbolseverler ‘ son durum’ aratmalarında bulunuyorlar. Haberimizin içerisinden Süper Lig 16. Hafta puan durumu ve fikstürüne ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 16:00
Süper Lig puan durumu son durum | Süper Lig 16. hafta puan durumu ve fikstürü

Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, lider Sivasspor'un Gençlerbirliği deplasmanında 2-2 berabere kalması ile birlikte zirve yarışını iyice kızıştırmış durumda. Ligin favori isimlerinden Galatasaray önceki akşam Göztepe karşısında 2-1 kaybetti. Bugün de Sivasspor'un yaşadığı beraberlik bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin önemini de arttırdı. Futbolseverler gün içerisinde 'Süper Lig puan durumu' aratmasında bulunuyor. Süper Lig puan durumu ve 16. Fikstürüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

SÜPER LİG PUAN DURUMU! SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, son 5 lig maçında 4. kez puan kaybı yaşadı. Öte yandan Sivasspor Gençlerbirliği deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasretine son verdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig puan durumu son durum | Süper Lig 16. hafta puan durumu ve fikstürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN