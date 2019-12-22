Süper Lig puan durumu son durum | Süper Lig 16. hafta puan durumu ve fikstürü

Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta heyecanı tüm hızıyla sürerken, lider Sivasspor'un Gençlerbirliği deplasmanında 2-2 berabere kalması ile birlikte zirve yarışını iyice kızıştırmış durumda. Ligin favori isimlerinden Galatasaray önceki akşam Göztepe karşısında 2-1 kaybetti. Bugün de Sivasspor'un yaşadığı beraberlik bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin önemini de arttırdı. Futbolseverler gün içerisinde 'Süper Lig puan durumu' aratmasında bulunuyor. Süper Lig puan durumu ve 16. Fikstürüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

SÜPER LİG PUAN DURUMU! SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, son 5 lig maçında 4. kez puan kaybı yaşadı. Öte yandan Sivasspor Gençlerbirliği deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasretine son verdi.

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