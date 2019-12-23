1 puana röveşata

Süper Lig'de yakaladığı müthiş seriyle zirveye kurulan Demir Grup Sivasspor, dün Başkent'te ecel terleri döktüğü Gençlerbirliği karşısında 2-2'lik beraberliği son anda kurtardı… Maça iyi başlayan Yiğido, 24'te Kone'nin golüyle öne geçti. İlk yarıda etkili olan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda ise adeta durdu.

Rakip ceza sahasında üst üste pozisyonlar bulan Gençlerbirliği kilidi, 56'da son haftaların formda ismi Stancu ile kırdı. İki dakika sonra da Stancu'nun pasında Ayite ağları havalandırdı. Bu golde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılınca G.Birliği 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

Bu gollerin ardından Başkent ekibi üst üste birkaç fırsatı da cömertçe harcadı. Tam maç böyle bitti derken 90+7'de Yatabare müthiş bir röveşatayla topu filelere gönderdi ve takımına 1 puanı kazandırdı.



ÇALIMBAY'DAN PATO AÇIKLAMASI

SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, önemli iki puan kaybettiklerini belirterek, takımdaki eksikleri kapatmak zorunda olduklarını söyledi. Çalımbay, "3-4 transfer yapmalıyız. Üst düzey isimleri alamayabiliriz ama eksikleri kapatmak zorundayız" diye konuştu. Pato transferiyle ilgili soruya ise "Şu an kimse gelmiyor" yanıtını verdi.

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Gençlerbirliği beraberliğiyle 7 maçlık galibiyet serisi biten Sivasspor'un yenilmezlik serisi ise 8 maça çıktı.

-BİR GÖRÜŞ - TANER KARAMAN: Ortada sıkıntı var

OYUN üstünlüğü ilk yarıda elinde olmasına rağmen orta saha üretkenliğinde sıkıntılar yaşayan Sivasspor'da Emre Kılınç ve Fernando'nun eksikliğinde Mert Hakan da etkisiz kaldı. Eksiklikler sonrası orta alanda oyun zekası ciddi bir düşüş yaşayan Sivas, ikinci yarıda hem oyun hem de skor üstünlüğünü rakibine verdi. Gençlerbirliği'nde Baiano, Sessegnon ve Sefa'nın az hatalı oyununa Stancu da eşlik edince oyun ev sahibi takım lehine bir anda döndü. Sivasspor zirve yarışını sürdürmek istiyorsa Emre gibi isimlerin olası yokluğunu tolere edecek alternatifleri devre arasında kadrosuna katması gerek.