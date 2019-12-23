Aytemiz Alanyaspor, Denizli deplasmanında gol oldu yağdı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Welinton'un 2 golle yıldızlaştığı maçta 3 puanın sahibi olan konuk ekip bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken Yukatel Denizlispor ise 10 puanda kaldı.

Yukatel Denizlispor 1-5 Aytemiz Alanyaspor | Maç sonucu

35' Welinton

42' Welinton

43' Djalma Campos

78' Papiss Cisse

83' Oscar Estupinan

Maçtan dakikalar

İlk yarı

13. dakikada Aytemiz Alanyasporlu Campos, orta sahadan aldığı pasta rakip ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Stackhowiak'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, kornere çıktı.

36. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Welinton topu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

42. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Fernandes'in soldan çıkardığı pasta topla buluşan Welinton, sağ çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

43. dakikaka Aytemiz Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Baiano'nun sağdan ortasında, ceza sahası içinde Campos topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-3.

İlk yarı konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nsakala'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Adam Stachowiak topun sahibi oldu.

78. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Musa Çağıran'ın pasıyla hareketlenen ve ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

83. dakikada ev sahibi Yukatel Denizlispor farkı 3'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Aissati'nin pasında topla buluşan Estupinan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-4.

86. Aytemiz Alanyaspor 5. golünü kaydetti. Efecan Karaca'nın derinlemesine pasına hareketlenen Onur Bulut, topu ağlarla buluşturdu. Pozisyonda ofsayt kararı verilirken, hakem Hüseyin Göçek VAR kontrolünün ardından golü geçerli saydı: 1-5.

Aytemiz Alanyaspor, müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Lopes, Sackey (Dk. 46 Aissati), Murawski, Sacko (Dk. 73 Mehmet Akyüz), Estupinan, Barrow, Rodallega

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam (Dk. 76 Musa Çağıran), Salih Uçan (Dk. 83 Onur Bulut), Campos, Bakasetas, Efecan Karaca, Fernandes (Dk. 68 Cisse)

Goller: Dk. 36 ve 42 Welinton, Dk. 43 Campos, Dk. 78 Cisse, Dk. 86 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 83 Estupinan (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ceyhun Gülselam, Dk. 54 Nsakala, Dk. 90+1 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 67 Lopes (Yukatel Denizlispor)