Burak’tan 4. hakeme: Gir de sen oyna

BUGÜN NELER OLDU

Maçın 85. dakikasında Burak Yılmaz oyundan çıkmak için kenara doğru hareketlendi. Mücadelenin 4. hakemi Kutluhan Bilgiç, deneyimli oyuncuya hızlı olması yönünde uyarıda bulununca büyük bir tepki ile karşılaştı. Burak Yılmaz saha içinden kenara doğru gelirkendiye bağırdı. Sonrasında hakemin yanına kadar gelipdiye tepki göstermeyi sürdürdü.21. dakikada VAR yardımı ile penaltı kararı çıktı. Gustavo'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Rebocho topa eliyle dokunurken, ilk adımda karar veremeyen hakem Cüneyt Çakır maçı devam ettirdi. Sonrasında top dışarı çıktığında VAR incelemesi sonrası Cüneyt Çakır da görüntüleri izlemek için kenara gitti ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Max Kruse ağları havalandırdı.42. dakikada F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır, topu kontrol ederken bu sırada yan hakem de ofsayt bayrağı kaldırdı. Ofsayt düdüğü çaldığını zanneden genç file bekçisi topu yere koyarken, Burak Yılmaz topa hamle yaptı. Altay hemen topu eline alırken hakem de hatası nedeniyle çift vuruş kararı verdi. Ceza sahası içinden kullanılan çift vuruşta Burak Yılmaz topu baraja nişanladı.SERDAR ile Vida arasında iki tartışmalı pozisyon yaşandı. 14. dakikada Serdar Aziz'in Vida'ya müdahalesinde Hırvat oyuncu başta olmak üzere Beşiktaşlılar penaltı bekledi ama sonuç çıkmadı. 49'da ise Serdar bu kez Vida'ya korner atışında sarılırken hakem Çakır ve VAR odası devam kararı verdi.BEŞİKTAŞ cephesi, 85'te Nkoudou'nun çekilmesine de penaltı itirazında bulundu. Ceza sahasına giren siyah-beyazlı oyuncu, İsla tarafından formasından çekildi. Ancak hakem Cüneyt Çakır'a VAR odasından izlenmesi konusunda bir uyarı gelmedi.KARŞILAŞMADA oyundan çıkarken dördüncü hakem ile tartışan Burak Yılmaz karşılaşma sonrası da kendisine yöneltilen "Maç hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna "Ben değil, Cüneyt Çakır konuşsun" yanıtını verdi.Tartışılan pozisyonlar!