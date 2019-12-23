Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş: Kadıköy'de tsunami

Kaybetmesi halinde Ersun Yanal'ın gönderileceğinin kulaktan kulağa dolaştığı Kanarya; Kruse (pen), Ozan ve Vedat ile uçtu... Kartal'ın tek sayısı Atiba'dan geldi. 2005'ten bu yana Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmeyen Fenerbahçe geleneği sürdürdü, maç fazlasıyla puan cetvelinde 3. sıraya çıktı.

Derbi serisi 49 maça çıktı

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı 49. derbi maçı da kaybetmedi. Kanarya, Süper Lig'de evinde en son Nisan 2005'te 4-3 yenildiği Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisini 16 maça (10 G-6 B) çıkardı. Bir diğer ezeli rakibi G.Saray'a ise 1999'dan beri kaybetmiyor.

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Kruse futbolculuk kariyerinde attığı 22 penaltının 22'sini de gole çevirmeyi başardı. Penaltılarda ustalığı ile dikkat çeken Alman futbolcu F.Bahçe'de ilk kez penaltı kullandı.

Penaltı sever

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kazanan takım olan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 7. kez beyaz noktayı gördü. Sarılacivertliler bu penaltıların tamamını maçların ilk yarısında kullandı.

Deniz: Bu kulüp için her yerde oynarım

DERBIYE 11'de başlayan ve 75'te yerini Ferdi'ye bırakan Deniz Türüç maç sonrası, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapıyoruz. En önemlisi yarışmanın içinde kalmak. Hocanın nerede ihtiyacı varsa bu güzel kulüp için oynamaya hazırım. 10 numara da olur, sol bek de. Başkanımız da soyunma odasına gelip bizi kutladı" dedi.

Füzeyi bırakın oyuna bakın

30 METREDEN müthiş bir şutla takımın ikinci golünü bulan Ozan Tufan, kariyerinin ilk derbi golünü attı. Bu vuruş sosyal medyada da büyük ses getirdi. Dünkü maça Emre'nin yokluğunda kaptan çıkan Ozan karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Benim attığım gol güzeldi ama pozisyonun öncesine bakmak gerek. Gustavo'nun baskısına bakmak gerek. F.Bahçe bu oyunu oynarsa her zaman en iyi yerlerde olur. İnşallah şampiyon olacağız."

Beşiktaş'ı seviyor

Vedat Muriqi, dün F.Bahçe formasıyla ligdeki 10. golünü attı. Süper Lig kariyerinde siyah-beyazlı takıma karşı oynadığı 4 maçta 3 gole ulaşan Kosovalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla ilk kez derbide gol buldu. İç saha maçlarında Kanarya'nın en çok gol atan (8) ismi olan Vedat, Rize ve Fenerbahçe formasıyla attığı 22 golle 2019 yılında Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu oldu. da soyunma odasına gelip bizi kutladı" dedi.