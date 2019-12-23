Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Taraftar istedi Koç tamam dedi

Taraftar istedi Koç tamam dedi

’nun ’yı 89-79 yendiği maça sarı-lacivertli taraftarların başantrenör Obradovic’e yönelik organizasyonu damga vurdu

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Taraftar istedi Koç tamam dedi
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Teksüt Bandırma'yı 89-79 yenerken taraftarlar başantrenör Obradovic'e büyük destek verdi. Avrupa Ligi'nde üst üste alınan yenilgilerden sonra eleştirilen Obradovic sahaya çıktığında alkışlamaya başlayan taraftarlar, kaptan Melih'e de "Obra'yı buraya getir" diye bağırdı. Sırp koç da buna alkışla karşılık verdi. Destek bununla sınırlı kalmadı ve maçı locasından izleyen Başkan Ali Koç'a "Obradovic'e yeni sözleşme" diye tezahürat yapıldı. Koç da ayağa kalkıp başparmağını kaldırarak 'Tamam' cevabını verdi.

Taraftar beni hep destekledi
OBRADOVIC "Taraftara çok teşekkür ederim. İlk kez olmadı. Onlar 6 yıldır bana hep desteğini ve tutkusunu gösterdi" derken, yönetimle de toplantı yaparak sorunları masaya yatırdıklarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftar istedi Koç tamam dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN