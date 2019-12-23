Taraftar istedi Koç tamam dedi

BUGÜN NELER OLDU

NG Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, sahasında Teksüt Bandırma'yı 89-79 yenerken taraftarlar başantrenör Obradovic'e büyük destek verdi. Avrupa Ligi'nde üst üste alınan yenilgilerden sonra eleştirilen Obradovic sahaya çıktığında alkışlamaya başlayan taraftarlar, kaptan Melih'e dediye bağırdı. Sırp koç da buna alkışla karşılık verdi. Destek bununla sınırlı kalmadı ve maçı locasından izleyen Başkan Ali Koç'adiye tezahürat yapıldı. Koç da ayağa kalkıp başparmağını kaldırarakcevabını verdi.OBRADOVIC "Taraftara çok teşekkür ederim. İlk kez olmadı. Onlar 6 yıldır bana hep desteğini ve tutkusunu gösterdi" derken, yönetimle de toplantı yaparak sorunları masaya yatırdıklarını söyledi.