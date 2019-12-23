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, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi

teknik direktörü , 'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi. Kendileri açısında zirve mücadelesini devam ettirme gayretinin olduğunu belirten Karaman, Konyaspor için de önemli bir maç oynandığını belirtti ve, "Genele baktığınız zaman saha içerisinde dostane futbol oynamaya çalışan iki tane takım var. Bu sahadan bugün mutlu ayrılan biziz." şeklinde konuştu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 23.12.2019 23:08 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 23:12
Ünal Karaman, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Konyaspor maçı sonrası, her iki takım için de son derece önemli maç olduğunu belirterek, sahadan mutlu olarak ayrılanın kendileri olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Her iki takım için de son derece önemli bir müsabaka olduğunu söyleyen Karaman, "Bizim zirveyi bırakmama, zirve mücadelesini devam ettirme adına gayretimiz varken, Konyaspor da iyi oynadığı dönem içerisinde kritik maçlarda puan kaybı yaşadı. Dolayısıyla onlar açısından da son derece önemli bir müsabakaydı. Genele baktığınız zaman saha içerisinde dostane futbol oynamaya çalışan iki tane takım var. Bu sahadan bugün mutlu ayrılan biziz. Konyaspor'a bundan sonra oynayacağı müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

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Ünal Karaman, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi
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