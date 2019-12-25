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Dikkat! kritik gün 4 !

, ara transferin ilk günü olan 4 ’ta takımların güncel harcama limitlerini açıklayacak

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Dikkat! kritik gün 4 Ocak!
2019-2020 sezonunda uygulamaya konulan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na göre sezon başında kulüplere belirlenen bütçeler yeniden revize ediliyor. TFF'ye 15 Aralık'a kadar son mali bütçelerini teslim eden kulüpler, bu süreçte elde ettiği ek gelirler ve güncel faiz oranıyla birlikte yapılan hesaplamalar başta olmak üzere yeni raporlarını sundu. Kulüplerin sunduğu yeni mali tabloları incelemeye alınarak, transferin ilk günü olan 4 Ocak tarihinde takım harcama limitlerinin güncel tablosu TFF tarafından resmen duyurulacak.
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Dikkat! kritik gün 4 Ocak!
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