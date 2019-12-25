Dikkat! kritik gün 4 Ocak!

BUGÜN NELER OLDU

2019-2020 sezonunda uygulamaya konulan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na göre sezon başındaTFF'ye 15 Aralık'a kadar son mali bütçelerini teslim edenKulüplerin sunduğu yeni mali tabloları incelemeye alınarak, transferin ilk günü olan 4 Ocak tarihinde takım harcama limitlerinin güncel tablosu TFF tarafından resmen duyurulacak.