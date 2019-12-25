Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hamidiye'den Galatasaray'a icra şoku!

'den 'a icra şoku!

Spor Kulübü Derneği’ne anlaşmalı olarak çalıştığı Kaynak Suları alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle icra takibinde bulundu. Toplam borcun 10 bin lira olduğu belirlenen icra dosyasında faizlerle birlikte Dernekten 11 bin 600 lira para talep edildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Futbol
Giriş Tarihi: 25.12.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 15:18
Hamidiye'den Galatasaray'a icra şoku!

Daha önce farklı işletmeler tarafından icralık olmasıyla gündeme gelen Galatasaray Spor Kulübü Derneği bu kez Hamidiye Kaynak Suları tarafından icra edildi. Derneğe alınan suların ücreti ödenmediği gerekçesiyle Hamidiye Suları avukatları aracılığıyla alacaklarını tahsil etmek için icra takibi başlattı.

2019'UN BAŞINDAN BERİDİR ÖDEME YAPILMADI

Hamidiye Kaynak Suları şirketi, 2019 yılının Şubat ayından itibaren dernek adına 10 bin 92 liralık fatura kesti. Fatura karşılığında bir türlü ödeme alamayan firmanın avukatları haciz işlemi başlatarak vade tarihi kadar da faiz isteğinde bulundu.

ÖDEME YAPILMAZSA HACİZ BAŞLATILACAK

Şirket tarafından derneğe gönderilen takip talebinde, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mevcut borcu ve takip giderlerinin ödenmesi talep edildi. Derneğin borca itiraz etmemesi ya da borcunu ödememesi durumunda haciz işlemi başlatılacak.

Ahmet Çakar: Ersun Yanal'ın ergen tribinin asıl nedeni...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamidiye'den Galatasaray'a icra şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN