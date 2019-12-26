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Ameliyat için 'ya giden 'dan mesajı

1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen ve geçtiğimiz hafta oynanan Monaco maçında ön çapraz bağı kopan milli oyuncu tedavisi için 'ya gitti. Havalimanında ailesi tarafından uğurlanan ve basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden milli oyuncu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na () yetişme ihtimali hakkında da konuştu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 26.12.2019 22:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 22:43
Ameliyat için İtalya'ya giden Yusuf Yazıcı'dan EURO 2020 mesajı

Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için İtalya'ya gitti.

Lille'in geçen hafta sonu Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrıldı.

Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, alt yapıdaki oyuncuları kastederek, "Kardeşlerime iyi bakın." şeklinde de konuştu.

Yusuf Yazıcı tedavisini açıkladı: Kara lahana ve mısır ekmeği

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Ameliyat için İtalya'ya giden Yusuf Yazıcı'dan EURO 2020 mesajı
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