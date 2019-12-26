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Arteta galibiyetle başlayamadı! - Bournemouth 1 - 1 (MAÇ SONUCU)

takımlarından yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçtan Bournemouth ile 1-1'lik skorla berabere döndü. karşılaşmada 75 dakika forma giydi...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 26.12.2019 23:49
Arteta galibiyetle başlayamadı! - Bournemouth 1 - 1 Arsenal (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta, ilk resmi maçında karşılaştığı Bournemouth maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Arsenal'in çiçeği burnunda teknik direktörü Arteta, 1 puan ile siftah yaptı. Daha önce formasını giydiği Londra temsilcisinde Arteta, ligin 19. haftasında ilk resmi maçında çıktığı Bournemouth deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde son 11 müsabakada yalnızca 1 kez 3 puana uzanabilen Arsenal, Emery'nin ardından Arteta ile çıkış ararken, deneyimli çalıştırıcı ile ilk maçında beraberlik almış oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de karşılaşmada forma giydi. 75 dakika sahada kalan Mesut, yerini Willock'a bıraktı.

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Arteta galibiyetle başlayamadı! - Bournemouth 1 - 1 Arsenal (MAÇ SONUCU)
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