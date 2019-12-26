Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a maç yok

Ligde ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklanırken, iki ismin olmaması tartışma yarattı: Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği derbideki yönetimi eleştirilen Çakır'ın yanı sıra o maçta VAR'da görev yapan Kalkavan da MHK'dan kesik yedi. Beşiktaş yönetimi maç sonrası 3 penaltılarının verilmediğini savunarak, 'VAR kayıtları açıklansın' demişti. F.Bahçeli taraftarlar da bu açıklamanın ardından, kazandıkları bir maçın hakeminin daha kızağa çekildiği iddiasıyla sosyal medyadan MHK'ya eleştiride bulundu.

4'Ü KIZAĞA ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin ligde kazandığı 8 karşılaşmada görev yapan hakemlerin 4 tanesine ertesi hafta görev verilmezken, berabere biten 4 maçın ardından da iki hakem kızağa çekilmişti. Kaybedilen 4 maçın hakemi ise ertesi hafta da maç yönetti.

RİZE'DEN MELER TEPKİSİ

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe ile oynayacakları maça Halil Umut Meler'in atanmasına tepki gösterdi. Kartal, "Atamayı maç analizinde öğrendim. Şaşırdık. İnşallah güzel maç yönetilir. Burada verilen emekler heba olmasın. Kimseden haksız bir şey istemiyoruz. 7 maçta doğrandık yoksa bugün ilk 3'te olabilirdik" diye konuştu.