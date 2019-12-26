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başkanı 'in 'firavun' açıklamasına çok sert tepkiler!

Kulübü Başkanı 'in; geçtiğimiz sezon 28 Kasım 2018 tarihinde Kulüpler Birliği Vakfı'nın, Galatasaray - Atiker maçının hakemi Halis Özkahya ve VAR hakemi Hüseyin Göçek'in dinlendirilmesi yönünde alınan Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararına ilişkin yayımladığı bildiri ile ilgili olarak kullandığı "Firavun’un laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3’ü küme düştü." ifadelerine tepkiler geldi.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 20:27
Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in 'firavun' açıklamasına çok sert tepkiler!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 13. haftasında ile arasında oynanan ve tarafların sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı karşılaşmada Konyaspor lehine verilen penaltı kararı büyük tepki toplamış ve 87. dakikada alınan kararla ilgili olarak VAR incelemesi yapılmamıştı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), karşılaşmanın ardından maçın hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya için dinlendirme kararı almış ve bu karara Kulüpler Birliği Vakfı tarafından hazırlanan bir bildiri ile tepki gösterilmişti.

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Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in 'firavun' açıklamasına çok sert tepkiler!
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