Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in 'firavun' açıklamasına çok sert tepkiler!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan ve tarafların sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı karşılaşmada Konyaspor lehine verilen penaltı kararı büyük tepki toplamış ve 87. dakikada alınan kararla ilgili olarak VAR incelemesi yapılmamıştı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), karşılaşmanın ardından maçın hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya için dinlendirme kararı almış ve bu karara Kulüpler Birliği Vakfı tarafından hazırlanan bir bildiri ile tepki gösterilmişti.