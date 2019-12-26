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, maçına 5 eksikle hazır

, ile Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı maça 5 futbolcusundan yoksun çıkacak... maçın hazırlıklarını sürdüren 'nde, Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio Baiano, Giovanni Sio ve Halil İbrahim Pehlivan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:43
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına 5 eksikle hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.

Başkent temsilcisinde kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano ile tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Halil İbrahim Pehlivan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği kafilesi, bugün hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

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Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına 5 eksikle hazır
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