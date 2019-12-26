İşte 2020 model Galatasaray

İşte ocak ayında büyük değişime uğrayacak takımdan ipuçları:

1- Kalede Muslera, savunmada Marcao, orta sahada Lemina, kanatta Feghouli ve forvette Falcao dışında ilk 11 tamamen değişiyor.

2- İlk hamle sağ ve sol beke olacak. Mariano ve Nagatomo'nun yerine Linnes ve RB Leipzig'den kiralanacak Saracchi oynayacak.

3- Bir aydır takımla çalışan Emre Akbaba'ya lisans çıkarılacak.

4- Kiralık olarak takıma dönecek Onyekuru, formayı Babel'den alacak.

5- Belhanda'yı Al-İttihad'a satmayı planlayan Galatasaray, Faslı 10 numaradan gelecek parayla ilk 11 düzeyinde stoper ve orta saha transferi yapacak.

6- Dolu olan yabancı kontenjanını boşaltmak için kiralık oyuncular Nzonzi, Seri ve Andone ile yollar ayrılacak. Mariano'nun sözleşmesi feshedilecek.

7- Geri dönecek Diagne, Falcao'yu yedekleyecek.

KATAR KAMPI IPTAL

AJAX'LA Katar'da 9 Ocak'ta hazırlık maçı oynaması gündemde olan Galatasaray, ikinci rakip bulunamadığı için bu ülkeye gitmekten vazgeçti. İkinci yarı öncesi Florya'da 10 gün çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Türkiye Kupası maçı için buradan Rize'ye geçecek.

ÖRNEK PROJE

İKI kadın yöneticiye sahip Galatasaray, iki yıl sürecek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Kadına şiddet başta olmak üzere şiddete karşı çalışacak sarıkırmızılı kulüpte bu projeye yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu öncülük edecek. Kutlu, "Çocuk, engelli, doğa gibi alanlara da odaklanmayı hedefliyoruz" dedi.

NOEL KUTLAMASI

G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera ile Kolombiyalı golcüsü Falcao, Noel'i birlikte kutladı.