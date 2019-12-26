Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Elneny açıklaması!

Son dakika haberi: ’tan flaş Elneny açıklaması!

’ın ’in 2019 -2020 sezonu başında takımı ’den kiralık olarak renklerine bağladığı Mohamed Elneny Serie A ekiplerinde Milan’a transfer olacağına ilişkin futbolcunun babası Nasser tarafından televizyonlarına yapılan açıklamaya Beşiktaş Spor Kulübü Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi tarafından karşı bir son dakika açıklaması yapıldı. Elneny’nin Milan’a transfer olacağına ilişkin söylentilerin ortaya çıkması siyah-beyazlı taraftarları endişe içerisine sokmuştu. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 22:08
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Elneny açıklaması!

Süper Lig'in 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin babası tarafından Mısır televizyonlarına yapılan son dakika açıklamasının ardından ünlü futbolcunun İtalya Serie A takımlarından Milan'a transfer olacağı söylentileri dolaşmaya başlamıştı. Bu gelişmelerin üzerine Siyah-beyazlı kulüpten Elneny'nin babasının açıklamalarına karşı bir açıklama geldi. Ünlü oyuncunun transfer söylentilerinin çıkması Beşiktaşlı taraftarlarda endişe yarattı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Elneny açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN