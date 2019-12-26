Son dakika haberi: Beşiktaş’tan flaş Elneny açıklaması!

Süper Lig'in 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'nin babası tarafından Mısır televizyonlarına yapılan son dakika açıklamasının ardından ünlü futbolcunun İtalya Serie A takımlarından Milan'a transfer olacağı söylentileri dolaşmaya başlamıştı. Bu gelişmelerin üzerine Siyah-beyazlı kulüpten Elneny'nin babasının açıklamalarına karşı bir açıklama geldi. Ünlü oyuncunun transfer söylentilerinin çıkması Beşiktaşlı taraftarlarda endişe yarattı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…