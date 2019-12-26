Tottenham - Brighton CANLI

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle atağa kalkan Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brighton'u ağırlıyor... Tottenham Hotspur Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Graham Scott yönetiyor.
Tottenham - Brighton maçını S Sport kanalından canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından da tüm detaylarıyla takip edebilirsiniz.
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Takımların ilk 11'leri ve yedekleri
TOTTENHAM: Paulo Gazzaniga, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Jan Vertonghen, Serge Aurier, Harry Winks, Moussa Sissoko, Ryan Sessegnon Dele Alli, Lucas Moura, Harry Kane
Yedekler: Michel Vorm, Juan Foyth, Japhet Tanganga, Eric Dier, Giovani Lo Celso, Christian Eriksen, Erik Lamela
BRİGHTON: Mathew Ryan, Adam Webster, Shane Duffy, Dan Burn, Ezequiel Schelotto, Steven Alzate, Dale Stephens, Bernardo, Steven Alzate, Pascal Gross, Aaron Mooy, Aaron Connolly
Yedekler: David Button, Martin Montoya, Yves Bissouma, Davy Pröpper, Neal Maupay, Leandro Trossard, Glenn Murray