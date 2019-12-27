Fenerbahçe için Faouzi Ghoulam iddiası

SEZON başında sol beke transfer yapamayan, Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlıkları nedeniyle bu bölgede Dirar'ı oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, bu mevkiye takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler için son iddia İtalya'dan geldi. Il Mattino gazetesi; sarı-lacivertli ekibin Napoli forması giyen Cezayirli futbolcu Faouzi Ghoulam ile ilgilendiğini yazdı. Yeni teknik direktör Gattuso tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralık olarak başka bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

F.BAHÇE'DEN GÜLER'E ZİYARET

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri dün Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti. Günün anısına Güler'e Fenerbahçe forması hediye edildi.