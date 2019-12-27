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2-3 (Maç sonucu)

Manchepster City, 'in 19. hafta maçında deplasmanda 'a 3-2 mağlup olarak maç eksiğiyle lider Liverpool ile arasındaki 13 puanlık farkı indirmeyi başaramadı. 2-0 öne geçmesine karşın sahadan mağlup ayrılan bu sonuçla 38 puanda kalırken Wolverhampton puanını 30'a yükseltti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 28.12.2019 01:26
Wolverhampton 2-3 Manchester City (Maç sonucu)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 2-0 öne geçtiği maçta Wolverhampton'a 3-2 yenildi.

Manchester City, ligin 19. hafta maçında Wolverhampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Ederson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manchester City, Raheem Sterling'in 25 ve 50. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 55. dakikada Adama Traore, 82. dakikada Raul Jimenez ve 89. dakikada Matt Doherty'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-2 galip gelen taraf oldu.

Bu sonuçla Manchester ekibi 38 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 30'a çıkardı.

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Wolverhampton 2-3 Manchester City (Maç sonucu)
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