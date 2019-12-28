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maçıyla Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 17. hafta mücadelesinde , 'u konuk ediyor... Peki Ankaragücü - Denizlispor maçı hangi kanaldan canlı izlenebilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 15:06
Ankaragücü - Denizlispor CANLI İZLE

Süper Lig'in 17. hafta maçında Ankaragücü, Denizlispor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu saat 15.00'te başlayan maçı Arda Kardeşler yönetiyor... Kardeşler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapıyor... Ankaragücü - Denizlispor maçını beIN SPORTS 2'den canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!


Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:

ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Michal Pazda, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Ricardo Faty, Stelios Kitsiou, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Wilfred Moke, Alperen Kuyubaşı, Mehmet Sak, Oscar Scarione, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev

DENİZLİSPOR: Adam Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Isaac Sackey, Radoslaw Murawski, Ismail Aissati, Hadi Sacko, Modou Barrow, Hugo Rodallega
Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Cristian Sapunaru, Emre Sağlık, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Oscar Estupinan, Burak Çalık

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Ankaragücü - Denizlispor CANLI İZLE
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