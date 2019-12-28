Bursaspor Hatayspor CANLI İZLE

TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Bursaspor, Hatayaspor'u konuk ediyor... Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Gökhan Barcın yapıyor. Bursaspor - Hatayspor maçını beIN SPORTS MAX 1'den canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz...



PUAN DURUMU

Hatayspor, zorlu mücadele öncesi 1. Lig'de 36 puan farkla lider durumda bulunuyor. Akdeniz temsilcisinin, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 8... Bursaspor ise 24 puanla 7. sırada yer alıyor...



HATAYSPOR'DAN 5'TE 5

Geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı bu sezon da sürdüren Hatayspor, Bursa'ya galibiyet serisiyle geldi. Son 5 maçından kazanarak ayrılan Hatay temsilcisi, son mağlubiyetini ise 7 hafta önce aldı. Oldukça formda bir görüntü çizen Hatayspor, aynı zamanda kazandığı son 5 maçın tamamında kalesini gole kapatmayı başardı. Ligin kalesinde en az gol gören (11 gol) ekibi olan Hatay temsilcisi, ayrıca ligin de en çok gol atan ekiplerinden (23 gol).

Bursaspor her ne kadar teknik direktör değişikliğine gitse de bu durum ilk maçta çare olmadı. İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçta yeşil beyazlılar, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve bu maçlarda yalnızca bir puan toplayarak düşüşe geçen Bursaspor, bu süreç içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etmişti. Oldukça kritik randevuda Bursaspor taraftarının da maça ilgi göstermesi bekleniyor.

BURSA'NIN 78. RANDEVUSU

Bursaspor, Hatayspor mücadelesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevusuna çıkacak. Yeşil beyazlılar, bugüne kadar bu stadyumda 34 galibiyet, 21 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

2015-16 sezonunun ikinci yarısıyla birlikte kapılarını açan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda rakiplerini ağırlayan Bursaspor, iç saha avantajını kullanan bir görüntü sergiledi. Bursa temsilcisi, 17 Ocak 2016 tarihinde ilk olarak ayak bastığı yeni çimlerinde bugüne kadar toplam 77 maça çıktı. Bu mücadelelerin 34'ünde galibiyete ulaşan yeşil beyazlılar; 22 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 21 randevuda ise rakipleriyle puanları paylaştı. Böylelikle Bursaspor, iç sahada oynadığı maçların yüzde 53'ünden puanlar çıkardı.

TFF 1'inci Lig'de hafta sonu Hatayspor'u ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevusuna çıkacak. Üst üste iki deplasman maçının ardından ligin ilk yarısını evinde noktalayacak Bursaspor, bu sezon sahasında lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maça çıktı. Yeşil beyazlılar 7'si lig ve biri kupa olmak üzere bu maçlarda 6 galibiyet, birer de beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor'un sahasındaki namağlup unvanı, ligde evindeki son maçta Giresunspor'a yenilince sona ermişti.