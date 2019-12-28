Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bursaspor Hatayspor CANLI İZLE

CANLI İZLE

, TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında lider 'u konuk ediyor.. Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen iki ekibin mücadelesi nefes kesiyor.. Peki maçı hangi kanaldan canlı izlenebilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 16:45
Bursaspor Hatayspor CANLI İZLE

TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Bursaspor, Hatayaspor'u konuk ediyor... Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Gökhan Barcın yapıyor. Bursaspor - Hatayspor maçını beIN SPORTS MAX 1'den canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz...

BURSASPOR - HATAYSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!


PUAN DURUMU

Hatayspor, zorlu mücadele öncesi 1. Lig'de 36 puan farkla lider durumda bulunuyor. Akdeniz temsilcisinin, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 8... Bursaspor ise 24 puanla 7. sırada yer alıyor...

TFF 1. LİG DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN!


HATAYSPOR'DAN 5'TE 5

Geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı bu sezon da sürdüren Hatayspor, Bursa'ya galibiyet serisiyle geldi. Son 5 maçından kazanarak ayrılan Hatay temsilcisi, son mağlubiyetini ise 7 hafta önce aldı. Oldukça formda bir görüntü çizen Hatayspor, aynı zamanda kazandığı son 5 maçın tamamında kalesini gole kapatmayı başardı. Ligin kalesinde en az gol gören (11 gol) ekibi olan Hatay temsilcisi, ayrıca ligin de en çok gol atan ekiplerinden (23 gol).

Bursaspor her ne kadar teknik direktör değişikliğine gitse de bu durum ilk maçta çare olmadı. İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçta yeşil beyazlılar, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve bu maçlarda yalnızca bir puan toplayarak düşüşe geçen Bursaspor, bu süreç içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etmişti. Oldukça kritik randevuda Bursaspor taraftarının da maça ilgi göstermesi bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'den Dimitri Payet bombası!

BURSA'NIN 78. RANDEVUSU

Bursaspor, Hatayspor mücadelesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevusuna çıkacak. Yeşil beyazlılar, bugüne kadar bu stadyumda 34 galibiyet, 21 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

2015-16 sezonunun ikinci yarısıyla birlikte kapılarını açan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda rakiplerini ağırlayan Bursaspor, iç saha avantajını kullanan bir görüntü sergiledi. Bursa temsilcisi, 17 Ocak 2016 tarihinde ilk olarak ayak bastığı yeni çimlerinde bugüne kadar toplam 77 maça çıktı. Bu mücadelelerin 34'ünde galibiyete ulaşan yeşil beyazlılar; 22 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 21 randevuda ise rakipleriyle puanları paylaştı. Böylelikle Bursaspor, iç sahada oynadığı maçların yüzde 53'ünden puanlar çıkardı.

TFF 1'inci Lig'de hafta sonu Hatayspor'u ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevusuna çıkacak. Üst üste iki deplasman maçının ardından ligin ilk yarısını evinde noktalayacak Bursaspor, bu sezon sahasında lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maça çıktı. Yeşil beyazlılar 7'si lig ve biri kupa olmak üzere bu maçlarda 6 galibiyet, birer de beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor'un sahasındaki namağlup unvanı, ligde evindeki son maçta Giresunspor'a yenilince sona ermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor Hatayspor CANLI İZLE
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN