Bizim takımda karışıklık yok

BUGÜN NELER OLDU

.Bahçe'de sportif direktör Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal, Rize yolculuğu öncesi kulüp televizyonuna konuştu. Kulüp, bu açıklamaları sosyal medyadabaşlığıyla yayınladı. Fransız futbol adamı, Beşiktaş derbisi öncesi Yanal ile Emre arasında kavga çıktığı iddiasının doğru olmadığını belirterek,dedi. Yanal iseifadesini kullandı. Ardından Comolli, Yanal'a, "Restoran seçimini iyi yapıyor ama sonra restoranda hesabı kim ödeyecek kavgası ediyoruz" diye takıldı. Ersun hoca isediye konuştu.