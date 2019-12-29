Bizim takımda karışıklık yok

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.Bahçe'de sportif direktör Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal, Rize yolculuğu öncesi kulüp televizyonuna konuştu. Kulüp, bu açıklamaları sosyal medyada, "F.Bahçe düşmanlarını yeneceğiz, biz şampiyon olacağız!"
başlığıyla yayınladı. Fransız futbol adamı, Beşiktaş derbisi öncesi Yanal ile Emre arasında kavga çıktığı iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Takımda karışıklık yok"
dedi. Yanal ise "Neden kavga edelim? Tartıştığımız oluyor, aynı fikirde olmadığımız da oluyor. Kavga ne demek?"
ifadesini kullandı. Ardından Comolli, Yanal'a, "Restoran seçimini iyi yapıyor ama sonra restoranda hesabı kim ödeyecek kavgası ediyoruz" diye takıldı. Ersun hoca ise "Fransız cimrisi. Cebinde akrep var. Büyük akrep var"
diye konuştu.