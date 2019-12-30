Alışmışlar hazıra!

MURİQİ

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Çaykur Rizespor maçından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakem Halil Umut Meler'in yönetimine tepki gösteren Özsoy, "Galip geldik, kazandık diye unutulmasınSorduğumuz soruların cevabı dönmedi, hakemler ne kritere göre atanıyor, bakalım bugün galip geldik, bu hakem de atanacak mı? Bu atamaların bir izahatı yoksa hakikaten zor. Tüm kamuoyu ile paylaşsınlar, biz de bilelim" dedi.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Twitter'da paylaşarak TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç arasındakgönderme yaptığı "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" şeklindeki mesaja da karşılık veren Özsoy şunları söyledi: "Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz.Biz adalet istedik" şeklinde konuştu.Fenerbahçe ile 10'u ligde olmak üzere toplam 11 kez fileleri havalandıran Vedat Muriqi, bu gollerin sadece birini Kadıköy dışında atabildi. Eski takımıÇaykur Rizespor'a karşı ilk kez mücadele eden Kosovalı yıldız, ağları bulamadı ama Jailson'un attığı müthiş golde asisti yapan isim oldu.Maçın33. dakikasında Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasına Muriqi yükseldi ama yerde kalınca kafa vuruşunu yapamadı. Sarı-lacivertliler Muriqi'in itildiği yönünde itirazlarda bulunsa da hakem Halil Umut Meler 'devam' dedi.Sosyal medyada verilmeyen penaltı için "Hakemler vermedi ama bu bir penaltı", "VAR'a bile gidilmedi, algıcılar kazandı", "VAR ne işe yarıyor yazıklar olsun", "Bazı pozisyonlar penaltı literatüründen mi kalktı" yorumları yapıldı.