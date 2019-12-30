Alışmışlar hazıra!

F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Çaykur Rizespor maçından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakem Halil Umut Meler'in yönetimine tepki gösteren Özsoy, "Galip geldik, kazandık diye unutulmasın. Vedat Muriqi'e yapılan hareket penaltıydı. Rizespor 25. dakikada 10 kişi kalmalıydı.
Sorduğumuz soruların cevabı dönmedi, hakemler ne kritere göre atanıyor, bakalım bugün galip geldik, bu hakem de atanacak mı? Bu atamaların bir izahatı yoksa hakikaten zor. Tüm kamuoyu ile paylaşsınlar, biz de bilelim" dedi.
TARAFTARLAR ARTIK EYYAMDAN BIKTI
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Twitter'da paylaşarak TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç arasındaki 'Zorlu Zirvesine'
gönderme yaptığı "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" şeklindeki mesaja da karşılık veren Özsoy şunları söyledi: "Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz. Taraftar artık eyyamdan bıktı, Türk halkı bundan bıktı.
Biz adalet istedik" şeklinde konuştu.
VEDAT MURİQİ DIŞARIDA YOK
Fenerbahçe ile 10'u ligde olmak üzere toplam 11 kez fileleri havalandıran Vedat Muriqi, bu gollerin sadece birini Kadıköy dışında atabildi. Eski takımı
Çaykur Rizespor'a karşı ilk kez mücadele eden Kosovalı yıldız, ağları bulamadı ama Jailson'un attığı müthiş golde asisti yapan isim oldu.
İŞTE TARTIŞILAN O POZİSYON
Maçın
33. dakikasında Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortasına Muriqi yükseldi ama yerde kalınca kafa vuruşunu yapamadı. Sarı-lacivertliler Muriqi'in itildiği yönünde itirazlarda bulunsa da hakem Halil Umut Meler 'devam' dedi.
VAR NE İŞE YARIYOR!
Sosyal medyada verilmeyen penaltı için "Hakemler vermedi ama bu bir penaltı", "VAR'a bile gidilmedi, algıcılar kazandı", "VAR ne işe yarıyor yazıklar olsun", "Bazı pozisyonlar penaltı literatüründen mi kalktı" yorumları yapıldı.