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TFF 1. Lig takımlarından , ilk yarının sona ermesinin ardından transfere yöneldi. İzmir temsilcisi, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı 'da forma giyen eski futbolcusu 'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 30.12.2019 15:37
Altınordu, Konyaspor'dan Ali Yaşar'ın peşinde

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 18 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde 14'üncü sırada tamamlayan Altınordu, Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen eski oyuncusu Ali Yaşar'ı yeniden gündemine aldı.

Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sol beki tekrar kiralamak için temaslara başladı. Sezon başında da İzmir ekibi gurbetçi futbolcuyu istemiş ancak Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolcusunu kadroda tutmuştu. Sezonun ilk yarısında Konya temsilcisinde çok az süre bulan Ali'nin Altınordu'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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Altınordu, Konyaspor'dan Ali Yaşar'ın peşinde
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