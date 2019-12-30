Amatörlere 17.7 milyon lira

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2019 yılı mali bütçesinden amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 81 ilde, aralarında engelli spor kulüplerinin de yer aldığı 1905 amatör spor kulübüne 17 milyon 722 bin 250 lira yardım yapıldığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak,ifadelerini kullandı