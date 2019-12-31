Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bursaspor'da ilk yolcular belli oldu

'da ilk yolcular belli oldu

TFF 1'inci Lig ekibi 'un Antalya'da yapacağı kampın kadrosuna , ve dahil edilmedi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 31.12.2019 14:14
Bursaspor'da ilk yolcular belli oldu

Devre arası kamp çalışmalarını 2-11 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya'da yapacak olan Bursaspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kadroda, sezon başında transfer edilen Igor de Souza ve Musa Araz'ın yanı sıra Iasmin Latovlevici yer almadı. 3 oyuncunun da sezonun ikinci yarısında takımda düşünülmediği belirtildi.

Bursaspor'un Antalya kampının kadrosu şu isimlerden oluştu:

Çağlar Şahin Akbaba, Ataberk Dadakdeniz, Onurcan Piri, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Anıl Karaer, Abdullahi Shehu, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ertuğrul Kurtuluş, Batuhan Toygar, İbrahim Turan, Aykut Akgün, Selçuk Şahin, Jani Atanasov, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Ozan İsmail Koç, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Tayfun Bebek, Yevgen Seleznov, Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor'da ilk yolcular belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN