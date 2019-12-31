SABAH yazarları yorumladı! İşte Süper Lig'de ilk yarının "en"leri

ÖMER ÜRÜNDÜL
Hakemlere baskı çok!
İlk yarının olayı, MHK ile ilgili. Genelde hakem hataları büyüklerin lehine olduğu halde, hangi büyük takımın bir maçta hakem hatası ile canı yanmışsa başlıyor yoğun ve baş ağrıtan eleştiriler. Ben VAR uygulaması başladığı zaman bunun önemli olduğunu ama bizde daha fazla sıkıntı yaratacağını
düşünmüştüm. Nitekim de öyle oldu. Hakemler ağır eleştiriler alırken, VAR'ı yönetenler de aynı eleştirilere maruz kaldılar. Bu bizim ülkemizde hiçbir şekilde düzlüğe çıkmayacak bir olaydır.
Ne yazık ki böyle devam edecek. Hakemlerin ülkemizdeki baskıdan zihinsel olarak sağlıklı maç yönetmeleri mümkün değil.
EN İYİ İLK 11 (4-1-3-2)
Muslera
Goiano
Vida
Appindangoye
Novak
Ozan
Visca
İrfan Can
Emre Kılınç
Sörloth
Muriqi
TARTIŞMASIZ EN İYİ HOCA ÇALIMBAY
İlk
yarının en iyi teknik adamı tartışmasız Rıza Çalımbay. Futbolculuk döneminde tam bir profesyoneldi, kondisyonu çok yüksekti. Aynı hırsını futbolcularına da aşılıyor. Kendini teknik açıdan da geliştirdi. Sivasspor'un çok dar bir kadrosu var. 2-3 oyuncusu eksik olsa sahaya zor takım çıkarıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ
Teşekkürler Milli Takım
Futbolda
gerilim dolu bir sezon yaşadık. Galatasaray sekiz puan geriden geldi, şampiyon oldu. Şampiyonluğu etkileyen iki maçın hakeminin kariyerleri bitti.
O rüzgar bitmeden Milli Takımımız son Dünya Şampiyonu Fransa'yı alt ederek, Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkını elde etti. 2019'un en görkemli ve keyifli sürecini bize millilerimiz yaşattı. Futbol şemsiyesi altında yeni bir döneme girmek için Nihat Özdemir Federasyonu,
hem Milli Takım düzeyinde hem de yaptırımlar hakkında kulüpleri dengeye getirmek ve doğru çağı yakalama fırsatı buldular.
EN İYİ İLK 11 (4-2-3-1)
Mert Günok
Caiçara
Vida
Appindangoye
Caner
Atiba
Gustavo
Mert Hakan
İrfan Can
Emre Kılınç
Sörloth
ÇALIMBAY VE BULUT DAMGA VURDU
Rıza
Çalımbay ve Erol Bulut, kısıtlı kadrolarıyla büyük işler yaptılar. Çalımbay, iskeletini Türk oyuncularla kurduğu sistem ile herkese meydan okudu. Bulut, Malatyaspor'dan sonra Alanya'ya da kabuk değiştirtti. Rakibi korkutacak bir oyuna sahip. Aynı futbolcular ile farklı sonuçlar alınabileceğini ders gibi gösteriyor
İSKENDER GÜNEN
Sivas ve hayal kırıklıkları
Süper
Lig'in ilk yarısında en fazla konuşulması gereken konu Sivasspor takımı olmalı. Kısıtlı bir kadroya sahip olmasına rağmen 37 puanla ligin ilk yarısını lider bitirdi ve en yakın rakibi Başakşehir ile 4 puanlık fark yaptı. Hayal kırıklıkları ise herhalde İstanbul'un 3 Büyük takımının ligdeki beklentilerinin aksine oynadıkları oyun ve de aldıkları puanlar.
Bir de VAR'dan söz etmek gerek. Geçen yıl uygulanmaya başlandı ama gel gör ki bugün gelinen noktada hâlâ çatışma var... Güvensizlik ortamı içinde sağlıklı bir çözüm üretebileceği düşüncesinde değilim.
EN İYİ İLK 11 (4-3-1-2)
Uğurcan
Caiçara
Vida
Appindangoye
Clichy
Ozan
Atiba
İrfan Can
Mert Hakan
Cisse
Sörloth
SİVAS'TAKİ BAŞARI SÜRPRİZ DEĞİL
Rıza
Çalımbay'ın teknik adamlığa başladığı yıldan bugüne kadar başarılı olduğu yıllar başarısızlıklarından daha fazla. İşini seven, profesyonel bir isim.
Demir Grup Sivasspor ile bu yıl gösterdiği performans bana göre kesinlikle sürpriz sayılmamalı. Hem takımını hem kendisini kutluyorum.
BÜLENT TİMURLENK
Az malzemeyle çok iş başaranların yılı
Avrupa'da
Başakşehir dışındaki toplu fiyaskoya bakarsak, 'körler sağırlar birbirlerini ağırlar' sezonu yaşıyoruz. Sivas ve Trabzon az malzemeyle çok iş, G.Saray ve Beşiktaş ise bol malzemeyle az iş çıkardı. Oyunu teknik adamlar ve futbolcular yerine oynamaya çalışan ve kendilerinin taraftarın duvarlarında poster olacağını sanan başkan ve yöneticiler yüzünden yine kavga ve gürültü eksik olmadı. Sivasspor ve Başakşehir ne oynadığını bilen takımlardı.
F.Bahçe travmatik sezon sonrasında Gustavo ve Vedat farkıyla taraftarının puan beklentisini karşılamasa da ikinci yarı için iyi bir pozisyon aldı.
EN İYİ İLK 11 (4-1-4-1)
Muslera
Caiçara
Appindangoye
Serdar Aziz
Caner
Gustavo
Emre Kılınç
İrfan Can
Mert Hakan
Nwakaeme
Sörloth
SÜPER LİG'DE İLK 5 AYIN TEKNİK ADAMI OKAN BURUK'TUR
Rıza
Çalımbay'ın emeklerine sağlık ama benim için ilk 5 ayın teknik direktörü Okan Buruk'tur. Yeni geldiği takımıyla diğerleri Avrupa'yı külfet görürken Roma'nın önünde grubu lider bitirdi ve bayrağımızı Şubat ayına taşıdı. Ligde ilk iki hafta yaptığı kayıplara rağmen oyun planındaki esneklikle ve rakip analizleri doğru yapmasıyla Başakşehir'i rotasına soktu. 41 maç sonra G.Saray'ı mağlup etmiş olması da işin cabası
FATİH DOĞAN
Yiğidolar meydan okudu
Sivasspor
yarısından çoğuna bonservis ödemediği mütevazı kadrosuyla, Süper Lig'i hallaç pamuğu gibi salladı
. Başka bir ülkede olsa bu Sivasspor'un transfer ve maaş ödeme noktasındaki ekonomik verileriyle ve ilk yarı topladığı 37 puanla liderliğinden dolayı birçok takımın hocası istifa etmek zorunda
kalırdı. Sivasspor şampiyon 'olur mu-olmaz mı'yı tartışmak yerine bu rakamlarla, bu rakipler karşısında Çalımbay ve ekibi bu işi nasıl başardılar, bunu daha çok tartışmalıyız. Buna başladığımız gün Türk futbolu daha ileri gider. İlk yarıda olay da gurur da alkış da Sivasspor'un.
EN İYİ İLK 11 (4-1-3-2)
Muslera
Gökhan
Welinton
Caner Osmanpaşa
Uğur Çiftçi
Atiba
Visca
Ozan
Emre Kılınç
Muriqi
Sörloth
DOĞRU PLANLAMA VE PROFESYONELLİK
Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz doğru planlama, teknik direktör Rıza Çalımbay teknik direktörlük, oyuncular ise profesyonellik ötesi futbolculuk dersi verdi. Sezonun ilk yarısının özeti bu diyebiliriz. Özellikle Rıza Çalımbay'ı gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum.
LEVENT TÜZEMEN
Anadolu ihtilali yaşadık
Büyük
paralar harcayarak gövdeli kadrolar kuran 4 Büyükler'e karşı Sivas'ın mütevazı ve dar kadrosuyla elde ettiği başarı, futbolumuzda Anadolu ihtilali olarak görülüyor. 25 bin kişinin imza törenine katıldığı Falcao, 65 gün oynamayarak hayal kırıklığı yarattı. Başakşehir, 3 kulvarda başarılı olarak göz kamaştırdı. Küme düşmüş Milli Takımı, Şenol Güneş Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Ayrıca futbol için büyük nimet sayılan VAR sistemini doğru kullanamadık. Adalet duygusunu çiğnedik. Hakemler de fazlasıyla tartışılır hale geldi. Kulüplerin bütçe olarak iflasın eşiğine gelmeleri ön plandaydı. Bankalar Birliği bence çözüm değil pansuman olur.
EN İYİ İLK 11 (4-1-3-2)
Muslera
Caiçara
Welinton
Caner Osmanpaşa
Caner
Ozan Tufan
Visca
Mert Hakan
Emre Kılınç
Cisse
Sörloth
GENÇ TEKNİK ADAMLARIN SEZONU
Beşiktaş'ta
yıllarca kaptanlık yapan Rıza Çalımbay, Sivas'ı mükemmel yönetip zirveye haklı oturdu. Yine G.Saray'da UEFA ve Süper Kupa'yı kazanan Okan Buruk, Başakşehir'i Avrupa'da ve ligde zirveye taşıdı. İlk yarıya genç hocalar damga vurdu. Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ı da oynattıkları futboldan dolayı kutluyorum.
MURAT ÖZBOSTAN
Organik futbol bitti!
Sivasspor
taraftarıyla, hocasıyla ve ekibiyle önemli bir başarıya imza attı. Bu başarıyı yazarken de 4 Büyük takıma ders verdi.. Özellikle de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye. Büyük ekiplerimizin başarısız olması Sivasspor'un başarısını asla aşağı çekmez. Kim ne derse desin, iyi ve kaliteli bir ilk yarı yaşadık. Alanyaspor da iyi işler yaptı. Bu yarının iki önemli olayı vardır: 1-VAR-orta hakem skandalları. 2-Zorlu'da TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Semih Özsoy ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in yaptığı buluşma.
EN İYİ İLK 11 (4-3-3)
Muslera
Caiçara
Welinton
Caner Osmanpaşa
Caner
Emre Kılınç
Atiba
Mert Hakan
Cisse
Sörloth
Yatabare
Alkışı hak eden 3 teknik adam var
İlk
yarının dikkat çeken ve alkışı hak eden 3 hocası var: 1- Rıza Çalımbay, 2- Okan Buruk, 3- Erol Bulut.
Buruk, yeni bir takıma gelmesine rağmen Avcı sonrası çok başarılı oldu, Avrupa'da tur atladı, ligde ikinci sırada. Bravo Okan hocaya... Ersun Yanal, Fatih Terim ve Abdullah Avcı istedikleri form grafiğini yakalayamadılar
AHMET ÇAKAR
Hatalar, rezillikler ve çifte standart
Sezonun
ilk yarısının özellikle İstanbul'un 3 Büyük takımı için çok iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Ligde 17. hafta sonunda puan durumuna da baktığımızda büyük bir sürpriz görüyoruz. Sivas, aldı başını gidiyor.
Hem çok iyi top oynuyorlar hem de her geçen hafta 'Acaba Sivas mucizeyi başarabilir mi?' sorusunu sorduruyorlar.
Diğer bir olay ise hakemlerin rezilliği… Geçtiğimiz sezon uygulanmaya başlanan VAR sistemine rağmen hatalar, rezillikler ve çifte standart diz boyu. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayacak kadar hakemlerimiz şaibe altında.
EN İYİ İLK 11 (4-1-3-2)
Mert Günok
Caiçara
Welinton
Appindangoye
Uğur Çiftçi
Atiba
Visca
İrfan Can
Emre Kılınç
Sörloth
Muriqi
RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR İLE ŞAMPİYON OLABİLİR
Rıza
Çalımbay, mütevazİ kadrosu, deneyimsiz oyuncularıyla çok önemli işler başardı. Beşiktaş'ı yendiler, Trabzon'u yendiler, Fenerbahçe'yi yendiler, Başakşehir'e de yenilmediler. Rıza Çalımbay'ın hakkını vermek lazım. Belki de bir peri masalını başaracak.
Üstelik kozlar Sivas'a geçti zira devre arası geldi, şimdi 1-2 iyi transferle pekala şampiyon olabilirler.
İLK YARININ EN'LERİ
TAKIM:
Sivasspor
TEKNİK DİREKTÖR
: Rıza Çalımbay ve Okan Buruk
OLAY:
Sivas'ın başarısı ve VAR tartışmaları
FUTBOLCU:
Alexander Sörloth
ALTIN DOKUNUŞ USTASI!
Sivasspor'da
teknik direktör Rıza Çalımbay kulübe hamleleriyle dikkat çekti. Deneyimli hoca, son Göztepe maçında Kone'yi oyuna alıp skor bulurken, geride kalan haftalarda yaptığı değişikliklerle 8 gol, 5 asistlik karnesiyle 13 gole etki etti.
EN PARLAK DÖNEMİ
Başakşehir'in başında ilk yarıyı ikinci sırada bitiren Okan Buruk, ligde 1.94 puan ortalamasına ulaştı. 46 yaşındaki teknik direktör, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor