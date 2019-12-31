SABAH yazarları yorumladı! İşte Süper Lig'de ilk yarının "en"leri

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BUGÜN NELER OLDU

ÖMER ÜRÜNDÜLİlk yarının olayı, MHK ile ilgili. Genelde hakem hataları büyüklerin lehine olduğu halde, hangi büyük takımın bir maçta hakem hatası ile canı yanmışsa başlıyor yoğun ve baş ağrıtan eleştiriler. Ben VAR uygulaması başladığı zaman bunun önemli olduğunudüşünmüştüm. Nitekim de öyle oldu. Hakemler ağır eleştiriler alırken, VAR'ı yönetenler de aynı eleştirilere maruz kaldılar.Ne yazık ki böyle devam edecek. Hakemlerin ülkemizdeki baskıdan zihinsel olarak sağlıklı maç yönetmeleri mümkün değil.MusleraGoianoVidaAppindangoyeNovakOzanViscaİrfan CanEmre KılınçSörlothMuriqiİlkyarının en iyi teknik adamı tartışmasız Rıza Çalımbay. Futbolculuk döneminde tam bir profesyoneldi, kondisyonu çok yüksekti. Aynı hırsını futbolcularına da aşılıyor. Kendini teknik açıdan da geliştirdi. Sivasspor'un çok dar bir kadrosu var. 2-3 oyuncusu eksik olsa sahaya zor takım çıkarıyor.Futboldagerilim dolu bir sezon yaşadık. Galatasaray sekiz puan geriden geldi, şampiyon oldu.O rüzgar bitmeden Milli Takımımız son Dünya Şampiyonu Fransa'yı alt ederek, Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkını elde etti. 2019'un en görkemli ve keyifli sürecini bize millilerimiz yaşattı.hem Milli Takım düzeyinde hem de yaptırımlar hakkında kulüpleri dengeye getirmek ve doğru çağı yakalama fırsatı buldular.Mert GünokCaiçaraVidaAppindangoyeCanerAtibaGustavoMert Hakanİrfan CanEmre KılınçSörlothRızaÇalımbay ve Erol Bulut, kısıtlı kadrolarıyla büyük işler yaptılar. Çalımbay, iskeletini Türk oyuncularla kurduğu sistem ile herkese meydan okudu. Bulut, Malatyaspor'dan sonra Alanya'ya da kabuk değiştirtti. Rakibi korkutacak bir oyuna sahip. Aynı futbolcular ile farklı sonuçlar alınabileceğini ders gibi gösteriyorSüperLig'in ilk yarısında en fazla konuşulması gereken konu Sivasspor takımı olmalı. Kısıtlı bir kadroya sahip olmasına rağmen 37 puanla ligin ilk yarısını lider bitirdi ve en yakın rakibi Başakşehir ile 4 puanlık fark yaptı.Bir de VAR'dan söz etmek gerek. Geçen yıl uygulanmaya başlandı ama gel gör ki bugün gelinen noktada hâlâ çatışma var...UğurcanCaiçaraVidaAppindangoyeClichyOzanAtibaİrfan CanMert HakanCisseSörlothRızaÇalımbay'ın teknik adamlığa başladığı yıldan bugüne kadar başarılı olduğu yıllar başarısızlıklarından daha fazla.Demir Grup Sivasspor ile bu yıl gösterdiği performans bana göre kesinlikle sürpriz sayılmamalı. Hem takımını hem kendisini kutluyorum.Avrupa'daBaşakşehir dışındaki toplu fiyaskoya bakarsak, 'körler sağırlar birbirlerini ağırlar' sezonu yaşıyoruz. Sivas ve Trabzon az malzemeyle çok iş, G.Saray ve Beşiktaş ise bol malzemeyle az iş çıkardı. Oyunu teknik adamlar ve futbolcular yerine oynamaya çalışan ve kendilerinin taraftarın duvarlarında poster olacağını sanan başkan ve yöneticiler yüzünden yine kavga ve gürültü eksik olmadı.F.Bahçe travmatik sezon sonrasında Gustavo ve Vedat farkıyla taraftarının puan beklentisini karşılamasa da ikinci yarı için iyi bir pozisyon aldı.MusleraCaiçaraAppindangoyeSerdar AzizCanerGustavoEmre Kılınçİrfan CanMert HakanNwakaemeSörlothRızaÇalımbay'ın emeklerine sağlık ama benim için ilk 5 ayın teknik direktörü Okan Buruk'tur. Yeni geldiği takımıyla diğerleri Avrupa'yı külfet görürken Roma'nın önünde grubu lider bitirdi ve bayrağımızı Şubat ayına taşıdı. Ligde ilk iki hafta yaptığı kayıplara rağmen oyun planındaki esneklikle ve rakip analizleri doğru yapmasıyla Başakşehir'i rotasına soktu. 41 maç sonra G.Saray'ı mağlup etmiş olması da işin cabasıSivassporyarısından çoğuna bonservis ödemediği mütevazı kadrosuyla, Süper Lig'i. Başka bir ülkede olsa bu Sivasspor'un transfer ve maaş ödeme noktasındaki ekonomik verileriyle ve ilk yarı topladığı 37 puanla liderliğinden dolayı birçok takımın hocasıkalırdı. Sivasspor şampiyon 'olur mu-olmaz mı'yı tartışmak yerine bu rakamlarla, bu rakipler karşısında Çalımbay ve ekibi bu işi nasıl başardılar, bunu daha çok tartışmalıyız. Buna başladığımız gün Türk futbolu daha ileri gider.MusleraGökhanWelintonCaner OsmanpaşaUğur ÇiftçiAtibaViscaOzanEmre KılınçMuriqiSörlothDemir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz doğru planlama, teknik direktör Rıza Çalımbay teknik direktörlük, oyuncular ise profesyonellik ötesi futbolculuk dersi verdi. Sezonun ilk yarısının özeti bu diyebiliriz. Özellikle Rıza Çalımbay'ı gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum.Büyükparalar harcayarak gövdeli kadrolar kuran 4 Büyükler'e karşı Sivas'ın mütevazı ve dar kadrosuyla elde ettiği başarı, futbolumuzda Anadolu ihtilali olarak görülüyor. 25 bin kişinin imza törenine katıldığı Falcao, 65 gün oynamayarak hayal kırıklığı yarattı. Başakşehir, 3 kulvarda başarılı olarak göz kamaştırdı. Küme düşmüş Milli Takımı, Şenol Güneş Avrupa Şampiyonası'na götürdü. Ayrıca futbol için büyük nimet sayılan VAR sistemini doğru kullanamadık. Adalet duygusunu çiğnedik. Hakemler de fazlasıyla tartışılır hale geldi. Kulüplerin bütçe olarak iflasın eşiğine gelmeleri ön plandaydı. Bankalar Birliği bence çözüm değil pansuman olur.MusleraCaiçaraWelintonCaner OsmanpaşaCanerOzan TufanViscaMert HakanEmre KılınçCisseSörlothyıllarca kaptanlık yapan Rıza Çalımbay, Sivas'ı mükemmel yönetip zirveye haklı oturdu. Yine G.Saray'da UEFA ve Süper Kupa'yı kazanan Okan Buruk, Başakşehir'i Avrupa'da ve ligde zirveye taşıdı. İlk yarıya genç hocalar damga vurdu. Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ı da oynattıkları futboldan dolayı kutluyorum.Sitaraftarıyla, hocasıyla ve ekibiyle önemli bir başarıya imza attı. Bu başarıyı yazarken de 4 Büyük takıma ders verdi.. Özellikle de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye. Büyük ekiplerimizin başarısız olması Sivasspor'un başarısını asla aşağı çekmez. Kim ne derse desin, iyi ve kaliteli bir ilk yarı yaşadık. Alanyaspor da iyi işler yaptı. Bu yarının iki önemli olayı vardır: 1-VAR-orta hakem skandalları. 2-Zorlu'da TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Semih Özsoy ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in yaptığı buluşma.MusleraCaiçaraWelintonCaner OsmanpaşaCanerEmre KılınçAtibaMert HakanCisseSörlothYatabareİlkyarının dikkat çeken ve alkışı hak eden 3 hocası var:Buruk, yeni bir takıma gelmesine rağmen Avcı sonrası çok başarılı oldu, Avrupa'da tur atladı, ligde ikinci sırada. Bravo Okan hocaya... Ersun Yanal, Fatih Terim ve Abdullah Avcı istedikleri form grafiğini yakalayamadılarSezonunilk yarısının özellikle İstanbul'un 3 Büyük takımı için çok iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Ligde 17. hafta sonunda puan durumuna da baktığımızda büyük bir sürpriz görüyoruz.Hem çok iyi top oynuyorlar hem de her geçen haftaDiğer bir olay ise hakemlerin rezilliği… Geçtiğimiz sezon uygulanmaya başlanan VAR sistemine rağmen hatalar, rezillikler ve çifte standart diz boyu.Mert GünokCaiçaraWelintonAppindangoyeUğur ÇiftçiAtibaViscaİrfan CanEmre KılınçSörlothMuriqiRızaÇalımbay, mütevazİ kadrosu, deneyimsiz oyuncularıyla çok önemli işler başardı. Beşiktaş'ı yendiler, Trabzon'u yendiler, Fenerbahçe'yi yendiler, Başakşehir'e de yenilmediler.Üstelik kozlar Sivas'a geçti zira devre arası geldi, şimdi 1-2 iyi transferle pekala şampiyon olabilirler.Sivasspor: Rıza Çalımbay ve Okan BurukSivas'ın başarısı ve VAR tartışmalarıAlexander SörlothSiteknik direktör Rıza Çalımbay kulübe hamleleriyle dikkat çekti. Deneyimli hoca, son Göztepe maçında Kone'yi oyuna alıp skor bulurken, geride kalan haftalarda yaptığı değişikliklerle 8 gol, 5 asistlik karnesiyle 13 gole etki etti.Başakşehir'in başında ilk yarıyı ikinci sırada bitiren Okan Buruk, ligde 1.94 puan ortalamasına ulaştı. 46 yaşındaki teknik direktör, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor