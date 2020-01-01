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'de yolunda!

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle adından söz ettirmeyi planlayan , bir yandan da kadrodaki fazla oyuncularla yollarını ayırma peşinde. Bu kapsamda sezon başında kadro dışı bıraktığı 'ye Süper Lig ekiplerinden BtcTurk talip oldu. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın son gelişmeleri aktardı.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 22:02
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici Yeni Malatyaspor yolunda!

A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Mehmet Ekici'nin bu sezon kadro dışı kalması onun moralini bozmuştu. Ersun Yanal 'Kadronun mevcut halinde ona yer bulamadık' demişti. Mutsuz olduğu aşikardı. 2017 yılında bedelsiz olarak, fedakarlıklar yaparak Fenerbahçe'ye gelmişti. Gelmeden önce Trabzonspor'da kadro dışı kalmıştı ve 6 ay antrenmanlara katılmıştı. 2020'nin 6. ayında sözleşmesi sona eriyor. Ara transfer döneminde de bir çok kulüple adı anıldı, yurt dışından da talipleri var ama Mehmet Ekici'ye Sergen Yalçın kancası geldi.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici Yeni Malatyaspor yolunda!

Sergen Yalçın bir önceki sezon da Ozan Tufan'ı istemiş, kiralık olarak kadrosuna katmış, parlatmış ve şuanda hem Milli takımın hem de Fenerbahçe'nin orta sahada bel kemiği haline getirmişti. Futbol hayatı biten bir Ozan Tufan'ı futbola geri döndürmüştü. Şimdi bir Ozan Tufan olayı mı yaşanacak tabiki merakla bekleniyor...

Mehmet Ekici'yle Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 10 numara mevkisinde oynayan etkili bir isim. Şuanda görüşme halindeler, bir bilgi alışverişi var. Henüz kesin net bir şey yok. Ama Fenerbahçe'nin satış listesindeydi.

Fenerbahçe'nin Guilherme konusunda istekleri vardı, 'Belki bir ihtimal Guilherme ile bir takas söz konusu olabilir mi?' dedik. Bunu da ekstra bir bilgi olarak sunalım. Mehmet Ekici takasla da gidebilir ya da bonservisi belirlenir ve o bedel karşılığında da transferi gerçekleşebilir.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici Yeni Malatyaspor yolunda!
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