İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçe'den Simon Kjaer bombası

Sezonun ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi... Lige verilen 3 haftalık arada yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için düğmeye bastı.

Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı ve Adil Rami'nin istenen performansı verememesinin ardından savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Kanarya ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yönetim, sezon başında da kadrosuna katmak istediği ancak transferini bitiremediği Simon Kjaer'i ara transfer döneminde takıma kazandırmak için harekete geçti.

6 AYLIĞINA KİRALANACAK

Sezon başında transfer olduğu Atalanta'da sadece 6 maçta forma giyen Kjaer'in İtalyan ekibinde mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.

"KJAER'İN SAKATLIĞI YOK"

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kjaer'in sakatlığının olmadığını ve oynamama sebebinin ise tamamen teknik bir karar olduğunu belirtti.

İtalyan teknik adam, "Kjaer harika bir futbolcu. Ancak oyun tarzımıza uyum sağlama konusunda zor zaman geçiriyor. Bu yüzden kadroda yok." diye konuştu.