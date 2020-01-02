Beşiktaş'ta rota Tolga Zengin’e döndü

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan ve satın alma opsiyonu 8 milyon Euro olarak belirlenen Alman file bekçisi Loris Karius'un gelecek yıl takımda kalması zor görünürken bir sıkıntı da yedek kalecide çıktı. Teknik direktör Avcı'nın talebi sonrası devre arasında Karius'un arkasında bekleyecek bir isim bakan siyah-beyazlılar, Volkan Babacan'ı listeye aldı.Ancak Başakşehir'intalep etmesi nedeniyle butransferden vazgeçen siyah-beyazlılarıngündemine eski oyuncusuTolga Zengin girdi.Tolga, takıma hem ağabeylikyapacak hem de Karius'unardında forma bekleyecek.F.Bahçe'ye3-1 kaybedilen derbinin ardından TFF'ye başvurarak VAR kayıtlarının açıklanmasını talep eden ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş, konuyu Tahkim'e taşımak için resmi dilekçeyle yanıt verilmesini bekliyor. Resmi cevap gelmemesi halinde ise konunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşınacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılarda federasyon ile yaşanan tek sorun bu da değil. Açıklanan takım harcama limitlerindeki faiz oranlarının hatalı olduğunu savunan yönetim, bugün TFF'den hesaplamanın düzeltilmesini talep edecek.Beşiktaş'ın kaleci sorunu var ama bunu uzun vadeli düşünmek lazım. Karius'un kalması zor... Büyük ihtimalle gidecek. Onun yerine Beşiktaş mutlaka devre arasında bir kaleci almalı. Muslera'dan sonra bu ligdeki iyi kalecilerden biri Karius... Hataları var mı? Var. Asıl sorun Beşiktaş'ta defans. Bekler, özellikle de Gökhan Gönül ofansif yönde etkili ama defansif yönü zayıf. Bu Caner için de geçerli. Gökhan'ın da Caner'in de 70 metrelik performansı kaldıracak fiziki güçleri yok. Çünkü yaşları artık oldukça yüksek. Dolayısıyla Beşiktaş bir kaleci bulmalı ama bekleri de değiştirmelidir. Beşiktaş'ın yediği gollerde hep zincirleme hatalar var. Ayrıca Beşiktaş'ın kale dışında forvet sorunu da var. Asıl bir golcü almaları lazım...