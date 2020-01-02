Beşiktaş'ta rota Tolga Zengin’e döndü

Beşiktaş'ta sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan ve satın alma opsiyonu 8 milyon Euro olarak belirlenen Alman file bekçisi Loris Karius'un gelecek yıl takımda kalması zor görünürken bir sıkıntı da yedek kalecide çıktı. Teknik direktör Avcı'nın talebi sonrası devre arasında Karius'un arkasında bekleyecek bir isim bakan siyah-beyazlılar, Volkan Babacan'ı listeye aldı.
650 BİN EURO BONSERVİS ÇOK GELDİ
Ancak Başakşehir'in 650 bin Euro
talep etmesi nedeniyle bu
transferden vazgeçen siyah-beyazlıların
gündemine eski oyuncusu
Tolga Zengin girdi. Parasal talebi olmayan 36 yaşındaki Tolga ile 6 aylık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Tolga, takıma hem ağabeylik
yapacak hem de Karius'un
ardında forma bekleyecek.
FEDERASYONA FAİZ ORANI İÇİN İTİRAZ EDECEKLER
F.Bahçe'ye
3-1 kaybedilen derbinin ardından TFF'ye başvurarak VAR kayıtlarının açıklanmasını talep eden ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş, konuyu Tahkim'e taşımak için resmi dilekçeyle yanıt verilmesini bekliyor. Resmi cevap gelmemesi halinde ise konunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşınacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılarda federasyon ile yaşanan tek sorun bu da değil. Açıklanan takım harcama limitlerindeki faiz oranlarının hatalı olduğunu savunan yönetim, bugün TFF'den hesaplamanın düzeltilmesini talep edecek.
BİR GÖRÜŞ
KALECİ DE LAZIM, 2 BEK DE!
Beşiktaş'ın kaleci sorunu var ama bunu uzun vadeli düşünmek lazım. Karius'un kalması zor... Büyük ihtimalle gidecek. Onun yerine Beşiktaş mutlaka devre arasında bir kaleci almalı. Muslera'dan sonra bu ligdeki iyi kalecilerden biri Karius... Hataları var mı? Var. Asıl sorun Beşiktaş'ta defans. Bekler, özellikle de Gökhan Gönül ofansif yönde etkili ama defansif yönü zayıf. Bu Caner için de geçerli. Gökhan'ın da Caner'in de 70 metrelik performansı kaldıracak fiziki güçleri yok. Çünkü yaşları artık oldukça yüksek. Dolayısıyla Beşiktaş bir kaleci bulmalı ama bekleri de değiştirmelidir. Beşiktaş'ın yediği gollerde hep zincirleme hatalar var. Ayrıca Beşiktaş'ın kale dışında forvet sorunu da var. Asıl bir golcü almaları lazım...
Murat ÖZBOSTAN