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aradığı forveti Süper Lig'de buldu!

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya daha güçlü bir başlangıç yapmak için transfer çalışmalarını sürdüren 'de, gol yollarına etkili bir isim bulmak amacıyla girişimler başladı. Sarı lacivertliler bu doğrultuda Senegalli yıldız için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 23:11
Fenerbahçe aradığı forveti Süper Lig'de buldu!

ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamladığı Süper Lig'in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergilemek adına kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe aradığı forveti Süper Lig'de buldu!
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