Fenerbahçe aradığı forveti Süper Lig'de buldu!

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya daha güçlü bir başlangıç yapmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gol yollarına etkili bir isim bulmak amacıyla girişimler başladı. Sarı lacivertliler bu doğrultuda Senegalli yıldız için girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 2.1.2020 23:09Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 23:11
Fenerbahçe ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamladığı Süper Lig'in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergilemek adına kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.