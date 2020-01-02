Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Fenerbahçe, Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

Son dakika: , ile yollarını ayırdı

Kulübü, Futbol Takımı Kaleci Antrenörü ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı lacivertli takımın yeni kaleci antrenörü ise Borussia Dortmund'dan oldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 2.1.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 16:43
Son dakika: Fenerbahçe, Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'den Welinton'a yeni teklif

Açıklamada Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi.

Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum'da görev yapmıştı.

Fenerbahçe 7 futbolcu ile yollarını ayırıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe, Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN