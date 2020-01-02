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haberleri: 'ye 'dan transfer şoku!

Ara için çalışmalarını sürdüren 'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sol bek, stoper ve kanat forvet transferi yapmak istiyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler nedeniyle Fenerbahçe'nin transfer planları sekteye uğrayabilir. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmelerinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.1.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 13:59
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye UEFA'dan transfer şoku!

Süper Lig'de ilk yarıyı lider Sivasspor'un 6 puan arkasında 4. sırada bitiren Fenerbahçe'de, gözler transfere çevrilmişti. Sarı-lacivertliler sol bek, stoper ve kanat forvet transferi yapmak istiyordu. Bu doğrultuda Ricardo Rodriguez ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'de, istenmeyen gelişmeler yaşandı.

Eurosport'ta yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ricardo Rodriguez'in talipleri arttı. Milan'dan kesin olarak ayrılacak olan yıldız için PSV de devreye girdi. Haberde, Hollanda ekibinin resmi girişimlerde bulunduğu da belirtildi.

Haberin detaylarlarında Fenerbahçe'nin İsviçreli yıldızı çok istediği ancak UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşmasının sıkıntı çıkardığı yazıldı. Fenerbahçe'nin bu transfer için şu anda beklemek zorunda olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye UEFA'dan transfer şoku!
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