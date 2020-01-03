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Adanaspor, ve 'ı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, kariyerinde son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen ile 'da oynayan 'ı kadrosuna kattı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 3.1.2020 19:05
Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'dan savunma oyuncusu Savaş Polat'ın, sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'da Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'le bir araya gelen Savaş'ın, kendisini turuncu-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ifade edildi.


Savaş Polat

Ayrıca, kariyerinde son olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da görev yapan Canberk Dilaver'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti
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