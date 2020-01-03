Mert Hakan Yandaş: Hiçbir yere gitmiyorum

BUGÜN NELER OLDU

LiderDemir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekipte mutlu olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Ara transferde adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan,Ondan sonra da hayırlısı ne ise onu yapmak istiyorum. Zaten yöneticilerimizle sürekli görüşüyoruz. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Ayrılmayacağımı kesin olarak söyleyebilirim" dedi.