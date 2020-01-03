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: Hiçbir yere gitmiyorum

Ara transferde adı Galatasaray ile anılan 'un başarılı orta saha oyuncusu ,, "Burada çok güzel bir aile ortamı var. Ayrılmayacağımı kesin olarak söyleyebilirim" dedi

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Mert Hakan Yandaş: Hiçbir yere gitmiyorum
Lider Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekipte mutlu olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Ara transferde adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan, "Sürekli spekülasyonlar çıkıyor ama ben buradayım. İnşallah ligin ikinci yarısını da zirvede bitirip ipi göğüslemek istiyoruz. Ondan sonra da hayırlısı ne ise onu yapmak istiyorum. Zaten yöneticilerimizle sürekli görüşüyoruz. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Ayrılmayacağımı kesin olarak söyleyebilirim" dedi.
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Mert Hakan Yandaş: Hiçbir yere gitmiyorum
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