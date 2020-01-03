Son dakika: Aziz Yıldırım konuştu! Şike davası ne durumda? Yargıtay ne karar verdi? Usul eksikliği ne demek?

2011 yılında Türk futbolu şike davası ile sarsılmıştı. Aralarında o dönemki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu birçok kişi tutuklanmıştı. Daha sonra Aziz Yıldırım ve diğer tutuklular için beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, beraat kararının temyiz incelemesini tamamladı ve usul eksikliği nedeniyle beraat kararını bozdu.

AZİZ YILDIRIM KONUŞTU

Yeniden başlayan bu sürecin 2 yıl kadar sürebileceği öğrenilirken, Aziz Yıldırım'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yıldırım, "Yargıtay usulden bozmuş. Burada dikkat çeken kısım esas değil usul. Usulde 2 hata bulmuşlar. Biri Ahmet Çelebi hakkında bir eksiklik olması. Bir diğeri de yeniden yargılama ile ilgili bir usul eksikliği. Esasta bir sorun yok ama süreç bu şekilde biraz daha uzar" dedi.

USUL EKSİKLİĞİ NE DEMEK?

Yargıtayın, beraat kararını usul eksikliği nedeniyle bozması 'usul eksikliği ne demek?' sorularını da beraberinde getirdi. Yargıtay, 'dosyada olması gereken bazı noktaların olmaması' nedeniyle beraat kararını bozdu.